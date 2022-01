Microsoft annonce le rachat d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars en cash !

On s’en doute, « cette acquisition accélérera la croissance de l’activité des jeux de Microsoft sur mobile, PC, console et cloud, tout en fournissant des éléments de base pour le métavers ». Microsoft en profite pour placer un mot-clé du loto bingo des buzzwords du moment. « Lorsque la transaction sera terminée, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux au monde en termes de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony », précise le communiqué .

C’est un coup de tonnerre qui vient de tomber dans le petit monde du jeu vidéo : Microsoft veut se payer le studio Activision Blizzard, qui détient King Digital Entertainment depuis 2015. Le père de Windows mettrait ainsi la main sur des licences comme Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty et Candy Crush pour ne citer qu’elles. Il a également finalisé le rachat de Zenimax (Bethesda) en mars 2021.

Microsoft indique que, bien évidemment, ce rachat « renforcera » son Game Pass. Cet abonnement payant regroupe actuellement 25 millions de clients, tandis qu’Activision Blizzard revendique plus de 400 millions de joueurs actifs chaque mois.

Phil Spencer ne cache pas ses ambitions : « Cette acquisition fera du Game Pass l’un des abonnements de jeux les plus attrayants et les plus diversifiés du secteur. À la clôture, Microsoft disposera de 30 studios de développement de jeux internes, ainsi que de capacités supplémentaires de publication et de production d’esports ». Il n’est pas précisé si le montant de l’abonnement augmentera.

« Les franchises d’Activision Blizzard accéléreront également nos plans pour le Cloud Gaming, permettant à plus de personnes dans plus d’endroits dans le monde de participer à la communauté Xbox en utilisant des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables et d’autres appareils que vous possédez déjà », ajoute Phil Spencer.

Un rachat sur fond de harcèlements et licenciements

Le patron de la branche Gaming de Microsoft ajoute que, « en tant qu’entreprise, Microsoft s’engage dans son parcours d’inclusion dans tous les aspects du jeu, tant parmi les employés que parmi les joueurs […] Nous croyons également que le succès créatif et l’autonomie vont de pair avec le fait de traiter chaque personne avec dignité et respect »… une allusion à peine déguisée aux récentes accusions concernant Activision Blizzard.

Selon le Wall Street Journal repris par l’AFP, l’entreprise a eu près de 700 signalements au cours des sept derniers mois « pour des affaires d'agressions, de harcèlement ou d'abus sexuels ». Une quarantaine de salariés « ont été licenciés et une quarantaine d'autres ont fait l'objet de mesures disciplinaires depuis juillet en raison de comportements sexuels inappropriés », expliquent nos confrères. Une pétition signée par près de 12 % des effectifs de l’entreprise demandait la démission de Bobby Kotick.

En novembre dernier, Phil Spencer faisait part de son inquiétude face à la situation chez Activision Blizzard et indiquait « évaluer tous les aspects de leur relation avec [le studio] et faire des ajustements proactifs dans le futur ». Dans un courriel envoyé à ses employés et publié par Bloomberg, il expliquait que « ce type de comportements n’a pas sa place dans notre industrie ».

En attente des autorisations réglementaires

Cette transaction reste soumise aux conditions et autorisations habituelles, notamment des autorités compétentes. Il faudra également obtenir « l’approbation des actionnaires d’Activision Blizzard ». Les conseils d’administration des deux entreprises l’ont déjà validée.

Microsoft pense que cette transaction devrait être entérinée au cours de son exercice fiscal 2023, qui débute le 1er juillet 2022 pour se terminer le 30 juin 2023.

Sans surprise, cette annonce fait exploser le cours de l'action d’Activision Blizzard qui grimpe de 30 % à l’ouverture ! Celui de Microsoft reste relativement stable, avec une petite baisse de 1 %.