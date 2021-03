Le rachat de ZeniMax par Microsoft effectif, Bethesda rejoint la « famille Xbox »

Le rachat avait été annoncé en septembre. Il est désormais concrétisé après acceptation de l’opération par les différentes autorités de concurrence.

7,5 milliards de dollars en cash avaient été posés sur la table, pour racheter les huit studios rassemblés sous l’ombrelle : Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios.

Dans son communiqué, Microsoft s’attarde tout particulièrement sur Bethesda et prévient : « Avec l’arrivée des équipes créatives de Bethesda, les joueuses et les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox, le PC et le Game Pass seront les meilleures plateformes pour profiter des nouveaux jeux Bethesda et que certains d’entre eux, à l’avenir, seront des exclusivités Xbox et PC ».

Cela étant, les engagements pris précédemment avec Sony seront honorés. Deathloop et GhostWire: Tokyo, en développement chez Bethesda, seront ainsi des exclusivités temporaires pour la PlayStation 5.

Quant aux abonnés Xbox Game Pass, ils devraient voir arriver plusieurs jeux dès cette semaine.