Les trouvailles des Géo Trouvetou de l'industrie de la Défense

Le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT), représentant plus de 270 industriels français du secteur, s'est doté en 2017 d'un accélérateur de start-up, generate.fr, qui accompagne une cinquantaine de jeunes pousses françaises oeuvrant dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la lutte anti-drones, la linguistique ou encore l’analyse cognitive.

Sa commission R&T Innovation publie tous les deux mois sur son site un « rapport de veille technologique pour la défense et la sécurité ». Y figurent des innovations émanant de l’« écosystème d’innovation du civil » détectées sur des salons et diverses sources susceptibles d'« inspirer et apporter des technologies et solutions pouvant être intégrées auprès de forces armées, de sécurité ou d’industriels du secteur ».

Interrogé à ce sujet par le Portail de l'intelligence économique, François Mattens, directeur de l’innovation et des affaires publiques du GICAT, explique que l'un des objectifs de Generate est de « développer la logique de l’open innovation permettant d’importer dans notre secteur des technologies ou bonnes pratiques issues de monde civil », et d'être « en permanence en veille et prêt à nous adapter pour coller au mieux aux enjeux des innovations ».

Son numéro de janvier 2022 présente un florilège d'une trentaine d'innovations, allant d'une IA capable d'identifier les menteurs à distance à un biocarburant renouvelable et bas carbone basé sur des déchets nucléaires en passant par une caméra qui voit à travers les murs, ou une découverte (faite « par hasard ») susceptible de permettre de voyager plus vite que la vitesse de la lumière, au-delà du système solaire. Florilège.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, une précision importante : les travaux présentés dans le rapport n’ont pas été comparées avec les technologies disponibles ou similaires, et ne reflètent que les projets que la commission R&T Innovation du GICAT a trouvé suffisamment pertinentes pour être mentionnées. Certains pourraient voir le jour (voire sont déjà commercialisés), d’autres ne dépasseront pas le stade de la R&D. Ils n'en reflètent pas moins ce qui intéresse donc les industriels de la défense.

Repérer les menteurs à plusieurs dizaines de mètres