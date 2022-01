Quand des étoiles remettent en cause les connaissances et modèles de l’Univers

Des chercheurs ont identifié « la structure stellaire la plus sous-métallique de l’Univers ». Elle ne devrait pas (ou plus) exister, il s’agit donc de « reliques » qui pourraient être une « clé pour notre compréhension de la formation des étoiles dans l’Univers primordial ».

Dans notre système solaire, le Soleil occupe une place de choix. Non seulement il nous éclaire et nous réchauffe, mais il représente aussi pas moins de 99,8 % de la masse de l’ensemble des objets qui y sont présents (planètes, astéroïdes, etc.). Nous ne nous épancherons pas davantage sur le Soleil, que nous avons déjà longuement détaillé dans notre dossier sur le Système solaire.

Sachez par contre que notre étoile elle-même est en très grande majorité (98,5 %) composée de seulement deux éléments atomiques légers : l’hydrogène et l’hélium. Le 1,5 % restant se partage entre plusieurs autres éléments plus lourds tels que du carbone, de l’oxygène, du fer…

Métallicité des étoiles et « aberrations » C-19

Cette part d’atomes lourds est appelée « métallicité » et elle varie évidemment en fonction des étoiles. C’est évidemment le cas au sein de notre Galaxie – la Voie lactée – qui regroupe des centaines de milliards d’étoiles. Chacune a des caractéristiques différentes, mais celles de l’annonce du jour ne devrait en fait pas exister, ou avoir déjà disparu.

Une équipe internationale dirigée par un chercheur du CNRS à l’Observatoire astronomique de Strasbourg « vient de démontrer que notre galaxie abrite un groupe d’étoiles à la métallicité extrêmement faible », qui se trouve dans la structure stellaire nommée C-19, explique l’Observatoire de Paris. Ces travaux ont fait l’objet d’une publication scientifique dans Nature.