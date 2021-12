Le passe sanitaire devient passe vaccinal : télécharger le projet de loi

Le futur projet de loi sur le « passe vaccinal » a été adressé au Conseil d’État pour avis. Il sera présenté lundi en Conseil des ministres pour un examen en commission des lois le 29 janvier, avant examen en séance. Next Inpact diffuse l’avant-projet de loi « renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire ».

Avec ce texte en route pour l’Assemblée nationale, le gouvernement « entend renforcer les outils existants de gestion de la crise sanitaire, en substituant au passe sanitaire en vigueur un passe vaccinal et en renforçant encore les mesures permettant de lutter contre la fraude », dit-il dans l’exposé des motifs.

Si la loi est adoptée, à compter du 15 janvier 2021, le passe sanitaire deviendra « passe vaccinal » pour « l’accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux ». Cela concernera toutes les personnes d’au moins 12 ans. Un test PCR ou un certificat de rétablissement ne suffiront plus.

L’actuel passe sanitaire devrait être maintenu néanmoins pour l’accès aux établissements de santé. Sauf urgence, cela concernerait les patients en soin programmés et les accompagnants ou visiteurs. Le détenteur du passe sanitaire ne pourra « se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ».

Passe vaccinal et, en cas de doute, papier d'identité