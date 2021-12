C/2021 A1 Leonard : observez la comète… avant qu’elle quitte notre Système solaire ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, un rappel sur la manière dont son désignées les comètes, avec C/2021 A1 Leonard comme exemple. Il s’agit des règles fixées par l’Union Astronomique Internationale depuis le 1er janvier 1995.

Comment on nomme une comète

Le préfixe « C/ » indique qu’il s’agit d’une comète avec une période supérieure à 200 ans. Il existe aussi « P/ » pour les comètes à période plus courte, « X/ » (plus rare) pour celles dont l’orbite n’a pas pu être déterminée et « D/ » pour celles qui ont disparu.

Ce n’est pas le cas ici, mais « pour les comètes périodiques dont on a observé plusieurs retours, un nombre séquentiel vient s’ajouter devant le préfixe P/, qui indique l’ordre dans lequel elles ont été découvertes ou identifiées, en abandonnant tout le reste de la nomenclature ».