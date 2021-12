Vidéo d’Éric Zemmour : YouTube a reçu plusieurs notifications, analysées sous l’œil du droit européen

« On ne peut prétendre représenter les Français sans respecter leurs droits les plus essentiels, sans les respecter eux. On ne peut se déclarer patriote en commençant par bafouer les principes essentiels du droit d’auteur à la française ». Le coup de griffe, intitulé « Le mépris », est signé Pascal Rogard, directeur général de la SACD, l’un des organismes de gestion collective.

À l’index, les multiples extraits intégrés sur la vidéo de candidature d’Éric Zemmour à la présidentielle. Une vidéo qui « accumule les atteintes aux droits de nombreux créateurs ». Et le patron de la SACD de dénoncer des atteintes au droit patrimonial, et « plus grave encore, au droit moral de chacun d’entre eux ».

Le candidat Zemmour n’a donc demandé aucune autorisation préalable pour la reprise de plusieurs de ces contenus. « Les auteurs ne sont pas cités, les sources ne sont pas présentées », deux conditions de base pour pouvoir espérer s’abriter derrière l’exception de courte citation.

De multiples reprises dénoncées par les titulaires de droits

Le Huffpost, dont deux contenus ont été repris, a déjà décidé d’assigner Éric Zemmour. Gaumont se réserve le droit de suivre cette piste, après avoir découvert à « sa grande stupéfaction, le clip de campagne d’Éric Zemmour mettant en avant des extraits de films de son catalogue, pour lesquels elle n’a accordé aucune autorisation ».

Même réaction de France 24 qui veut demander le retrait immédiat des contenus de la chaine… Le « boomerang des images » titre joliment Libération, qui énumère plusieurs autres reprises sans le sacro-saint feu vert des principaux concernés.

Plusieurs notifications reçues par YouTube