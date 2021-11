Censuré sur Twitch à la demande de BFMTV, le Parti Pirate saisit le CSA

Le Parti Pirate vient de saisir le CSA après avoir été banni de Twitch pendant 48 heures à la demande de BFMTV. Sa faute ? La reprise de l’émission « 2022 le débat de la droite » de la chaîne d’Altice. Quand celle-ci dénonce une atteinte à ses droits, le PP oppose le nécessaire partage des débats politiques d’intérêt général. Next inpact diffuse la lettre de saisine.

L’approche du grand rendez-vous de respiration démocratique qu’est l’élection présidentielle va conduire inévitablement la parole politique à investir plus encore les nouveaux écrans.

À des années-lumière de l’ORTF, les candidats de premier plan ne se contentent plus du tube cathodique. Ils envahissent également les plateformes de diffusion en streaming, après avoir colonisé les réseaux sociaux. Ce mouvement se concrétise également de l’autre côté des écrans. La télévision n’est plus le seul moyen accessible aux foyers. Des émissions sont organisées en ligne pour commenter les propos des candidats déclarés ou pressentis, et se faire une opinion avant le temps des urnes.

En témoigne l’émission organisée le 14 novembre dernier par le Parti Pirate durant plus de 3 heures. Son « Impromptu » diffusé notamment sur Twitch était consacré au débat sur BFMTV entre les cinq candidats à l’investiture du parti Les Républicains.

Le Parti Pirate ne s’est pas contenté d'une simple reprise. Il a commenté et jaugé les propos des candidats au congrès des Républicains, ouvrant le débat avec sa propre communauté.

Le même jour, cependant, la plateforme propriété d’Amazon lui transmettait une sèche notification DMCA, du nom de la loi américaine sur le copyright. Une notification accompagnée d’un sandwich de sanctions puisque suite à ce message d’avertissement, le Parti Pirate apprenait la suppression de Twitch du « contenu incriminé » et des archives outre la suspension de son compte pendant 48 heures.

Un premier avertissement aux parfums hadopiens « pour atteinte aux droits d’auteur » et voilà le Parti Pirate à deux marches d’une fermeture totale de sa chaîne Twitch. Maître de ses CGU, la plateforme s’autorise en effet « à fermer les comptes des contrevenants récidivistes », à savoir ceux qui accumulent trois avertissements.

BFMTV -> LeakID -> Twitch -> Parti Pirate -> CSA