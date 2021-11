L'Assemblée nationale adopte de nouvelles armes pour lutter contre la contrefaçon

Le scrutin n’a pas fait dans une particulière dentelle. Tous les représentants des groupes ont voté pour cette nouvelle proposition, à l’exception notable de la France insoumise, dont un député a préféré s’abstenir.



Les débats prévus toute la journée ont finalement été bouclés dans la matinée, avec l’adoption de cinq amendements sur les onze déposés. Le tweet sur cette fin heureuse a été signalé par l’Unifab, l’Union des fabricants, association française de lutte anti-contrefaçon qui représentent les principales marques dans notre pays (LVMH, Walt Disney, Microsoft, Vivendi, etc.)

Du côté de la commission des lois, le rapport des députés Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel a vanté la nécessité d’un tel texte en chiffrant entre 7,5 et 8 milliards d’euros par an pour les entreprises, « le manque à gagner dû à l’activité des contrefacteurs ».

Les deux parlementaires voient dans les contrefaçons de marque « un frein à l’innovation et à la compétitivité, tout en mettant à mal les savoir-faire français et européens, volés par des entreprises qui produisent sans normes et sans scrupules, au mépris des lois et de la santé du consommateur ».

Le texte adopté ce jour en hémicycle vient en effet dépoussiérer les outils actuellement à disposition pour lutter contre les contrefaçons en ligne.

Collecte de données