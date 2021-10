G237 : un proto-amas survitaminé qui remet en cause notre compréhension de l'Univers lointain

Avant d‘entrer dans le vif du sujet, commençons par quelques rappels importants, aussi bien sur les termes que sur les ordres de grandeur dont il est question. « Les proto-amas de galaxies sont des ensembles de galaxies très jeunes en cours de rapprochement sous l’effet de la gravitation et qui vont donner naissance aux plus grandes structures gravitationnelles connues : des amas de galaxies dans l'univers proche ».

Notre « petite » Voie lactée dans le super-amas de Vierge

Notre galaxie, la Voie lactée, compte des centaines de milliards d’étoiles parmi lesquelles on retrouve notre Soleil. Un proto-amas est donc un regroupement de plusieurs galaxies, contenant chacune des milliards d’étoiles.

« Notre Voie lactée appartient au Groupe Local, dont elle est l’une des deux galaxies les plus massives, avec Andromède, et qui contient plus de 30 galaxies, la plupart étant des galaxies naines. Notre Groupe Local fait lui-même partie du Super-amas de Vierge, qui contient environ 50 groupes comme le nôtre », explique Françoise Combes. L’Étude des mécanismes de formation à l’œuvre au sein de ces structures « pourrait s’avérer précieuse pour appréhender l’histoire de l’Univers », ajoute le CNRS.

Dans deux publications (ici et là), une équipe internationale de chercheurs donne « des informations essentielles » sur un proto-amas baptisé PHz G237.01+42.50 (G237 en abrégé, nous allons d’ailleurs nous en tenir à cette version) : « Cette découverte est une étape importante vers l'atteinte de notre objectif ultime : comprendre l'assemblage des amas de galaxies, les structures les plus massives qui existent dans l'univers », explique Brenda Frye de l’université d’Arizona et co-auteur des deux publications.

G237 : 63 galaxies à 11 milliards d’années-lumière