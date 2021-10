Equinix à Bordeaux (BX1) : un datacenter à la croisée des chemins pour sceller l’AMITIE

Equinix, qui se présente comme « le leader mondial de l'infrastructure numérique », annonçait au début de l'année son premier datacenter en dehors de Paris et sa région : BX1. Situé près de Bordeaux, il doit permettre « aux entreprises internationales et aux collectivités locales situées en Nouvelle-Aquitaine de se connecter directement et de façon sécurisée aux acteurs de l’économie mondiale ». Mais ce projet va au-delà de ces considérations.

Car ce choix n’est pas anodin : « BX1 sera le hub de connectivité du nouveau câble sous-marin AMITIE [géré par Orange, Facebook et Vodafone, ndlr]. Celui-ci reliera la France aux États-Unis et au Royaume-Uni, et créera ainsi une nouvelle passerelle européenne pour soutenir le trafic de données entre les États-Unis et l’Europe », rappelle Equinix qui ajoute qu'il propose « un accès direct et rapide à l’écosystème d’Equinix Paris ».

L’inauguration du datacenter BX1 s’est déroulée il y a quelques jours, peu après l’arrivée en France du câble transatlantique et quelques déboires de dernière minute en raison de conditions météorologiques défavorables.

Un datacenter « modulaire »