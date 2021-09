Le câble transatlantique AMITIÉ « atterrit » enfin en France

« Après 2 premières tentatives avortées en raison de conditions météorologiques très défavorables, la météo plus clémente ce jour a permis l’atterrage du câble en utilisant un procédé technique innovant et permettant le respect de l’environnement (forage horizontal dirigé), un challenge technologique de taille, mené à bien ce jour par les équipes de déploiement », explique Orange.

Ce câble mesure 6 800 km et dispose de 16 paires de fibres optiques d’une capacité de 23 Tb/s chacune. L’opérateur français « bénéficiera de deux paires de fibres optiques sur ce nouveau système ». Il « assurera une connexion entre l’Etat du Massachusetts (États-Unis), Le Porge (France) et Bude (Angleterre) ».

Le FAI est « landing provider » en France, il est donc « en charge de l’exploitation et la maintenance de la station d’atterrissement du système ». Il fournira également « les liens terrestres pour ce système, au départ de cette station vers Bordeaux, puis Paris et Lyon et connectera le reste de l’Europe grâce à un réseau terrestre ».

La mise en service est toujours prévue pour le début de l’année prochaine.