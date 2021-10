« Populisme scientifique » : la virulente charge du comité d’éthique du CNRS

Dans son dernier rapport, le Comité d'éthique du CNRS (COMETS) a dressé un portrait au vitriol de la communication scientifique pendant la crise sanitaire. Médias, chercheurs et publications sont visés.

Suite à l’apparition du virus et face à son évolution rapide, une course contre la montre a été lancée. Il fallait communiquer les résultats de recherche au plus vite, les éditeurs de revues scientifiques se sont « adaptés » tant bien que mal. Par exemple, L’EASE (European association of scientific editors) « a reconnu la nécessité de réduire le délai de la communication d’informations. Certains éditeurs ont accepté la publication de résultats préliminaires et ont admis que leur évaluation soit faite par l’éditeur lui-même ou par un seul expert »… ce qui n’a pas été sans conséquence sur la rigueur scientifique qui doit normalement toujours être de mise.

Le COMETS explique que, face à l’urgence de trouver des solutions thérapeutiques, certains acteurs de la recherche et du monde médical « ont soutenu que l’intuition ou le "bon sens", médical seraient suffisants pour décider de l’efficacité et de la sécurité d’un traitement ». Spoiler : ce n’était pas (du tout) le cas ni une bonne idée.

