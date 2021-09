Conservation des données de connexion : les pistes du gouvernement

Nouvelle saison d’une série aux multiples rebondissements, la conservation des données de connexion. Dans cette épopée qui pourrait figurer en bonne place sur Netflix ou équivalent, se retrouve relancé l’éternel arbitrage entre liberté et sécurité, vie privée et prévention ou lutte contre les infractions.

D’abord un rappel synthétique. Dans notre espace juridique, tous les intermédiaires, comme les opérateurs télécoms, les FAI ou les réseaux sociaux et autres hébergeurs, sont soumis à un beau principe… immédiatement battu en brèche. Ce beau principe est l’un des Commandements du Code des postes et des télécommunications électroniques : « les opérateurs de communications électroniques, affirme l’article L34-1 du CPCE, effacent ou rendent anonymes (…) les données relatives aux communications électroniques ».

Ainsi posé, l’article consacrerait le règne de l’absolutisme de la vie privée dans ses versants les plus protecteurs, mais bien aussi au-delà. Le principe est percé par une série d’exceptions. Et pas des moindres puisque pour nourrir les besoins du judiciaire, du renseignement, comme ceux de l’ANSSI, et même de l’estomac Hadopi, le coup de torchon sur la craie des données de connexion a été décalé d’une année.

Une période où les intermédiaires ont donc l’obligation de se souvenir de toutes les données de connexion concernées, à savoir les qui, quand, comment, de l’ensemble de ces échanges et activités en ligne, par opposition aux données de contenus (les mails, les photos attachées, les conversations, etc.)

En somme, un véritable conte du Petit Poucet 2.0 où les petits morceaux de pain ne périssent dans l’oubli du numérique que 365 longs jours après avoir été posés, souvent sans le savoir, par les internautes, clients et autres utilisateurs.

C’est ainsi grâce à la conservation des données de connexion que finalement les services du renseignement peuvent esquisser, parfois dans un luxe de détail, le graphe social d’une personne. C’est aussi avec cette fameuse obligation que la Hadopi parvient à savoir que telle adresse IP horodatée se rattache à tel abonné bientôt rappelé à l’ordre pour défaut de sécurisation. Et évidemment, le judiciaire n’est pas en reste puisqu’aujourd’hui une grande partie des enquêtes passent par l’exploitation des mines numériques.

Seulement, cet édifice construit depuis de longues années s’est ébréché, fendillé, abimé après de multiples secousses telluriques venues, non de France, mais d’Europe. Une jurisprudence de plus en plus pointilleuse de la Cour de justice de l’UE qui n’a guère eu de mal à constater, au fil de plusieurs arrêts, qu’une conservation indifférenciée de l’ensemble des données de connexion porte nécessairement une atteinte disproportionnée à la sacro-sainte vie privée. Et pour cause, tous les internautes y sont soumis, qu’ils fomentent un nouveau crime sur le territoire, ou pas.

Des arrêts, pour la plupart commentés longuement dans nos colonnes, trois références notables à retenir :

Dans les deux premiers, en substance, la Cour de justice de l’UE n’a pas condamné la conservation des données, mais a exigé de solides garanties et autres serrages de boulons de rigueur. Elle a tout autant demandé des États membres de n’imposer ce devoir de mémoire qu’aux infractions les plus graves, tout en encadrant les règles d’accès à ces bouts de vie privée laissés dans le sillage des communications électroniques.

L’arrêt LQDN et FDN a, quant à lui, été rendu suite à des questions préjudicielles posées par le Conseil d’État, avec une juridiction française en quête de justifications pour sauvegarder malgré tout cette obligation de conservation si pratique pour les services.

Face à une telle jurisprudence, qui a suscité de lourdes inquiétudes chez nombreux États membres dans leur capacité à prévenir et poursuivre les infractions, la décision d’octobre a finalement été plus nuancée que les précédentes.

L’arrêt, très dense, réserve notamment le cas des situations d’urgence, distinguant au surplus le régime des données de trafic et de localisation (hors IP) des données d’identification et enfin des seules adresses IP.

Crédits : Marc Rees (Licence CC-BY-SA 3.0)

Après cette décision européenne, le Conseil d’État a rendu un arrêt d’équilibriste, pour finalement sauver l’essentiel, certes en appelant une réforme des textes en vigueur suite à des incompatibilités manifestes du droit français.

Cette révision a été orchestrée par la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, et tout particulièrement son article 17. Un article qui vient moduler l’obligation de conservation selon une ribambelle de finalités (procédures pénales, prévention des menaces contre la sécurité publique et sauvegarde de la sécurité nationale, la lutte contre la criminalité et la délinquance graves, etc.).

Crédits : Commission des lois du Sénat

L’article 17 exige, pour son application, la publication de deux décrets par le gouvernement, destinés à détailler concrètement la mise en œuvre de ces obligations.

Deux projets de décrets soumis à consultation