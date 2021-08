De Git à Bitcoin en passant par IPFS : derrière la forêt de la décentralisation, les arbres de Merkle

L'outil de gestion des versions Git a été créé en 2005 par Linus Torvalds. Le livre blanc décrivant Bitcoin a été publié par Satoshi Nakamoto en 2008. IPFS a été initié par Juan Benet en 2013. Outre leur volonté de décentraliser les usages et services, ces trois projets partagent un point commun : ils exploitent des arbres de hachage.

Ils sont loin d'être les seuls. Il y a bien entendu de nombreuses crypto-monnaies et systèmes de transferts pair-à-pair (P2P), mais on peut également citer les systèmes de fichiers Btrfs et ZFS, Apache Wave (ex-Google Wave), des gestionnaires de paquets, des bases NoSQL, etc. Tous les implémentent d'une manière ou d'une autre.

Selon Wikipédia, il s'agit d'une « structure de données contenant un résumé d'information d'un volume de données, généralement grand [...] le principe d'un arbre de hachage est de pouvoir vérifier l'intégrité d'un ensemble de données sans les avoir nécessairement toutes au moment de la vérification ».

Mais en pratique, comment ça fonctionne et en quoi cela change la donne ? On vous explique tout.

Au commencement était le hash