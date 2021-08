L 98-59 : un système planétaire proche et « captivant », avec un « monde océanique »

Autour de l’étoile L 98-59 orbiteraient cinq exoplanètes. L’une d’entre elles pourrait même se trouver dans la zone habitable du système et donc avoir de l’eau liquide à sa surface. Une autre serait un « monde océanique » où l’eau représenterait jusqu'à 30 % de la masse totale.

L 98-59 est une étoile naine rouge se trouvant dans la constellation du poisson volant, à environ 35 années-lumière de la Terre (elle est donc proche de nous à l’échelle de l’Univers). En 2018, trois exoplanètes orbitant dans ce système ont été identifiées et baptisées L 98-59 b, c et d, comme le veut la nomenclature de l’Union astronomique internationale.

Aujourd’hui, une publication scientifique dans la revue Astronomy & Astrophysics « apporte un nouvel éclairage » sur les exoplanètes autour de cette étoile, qui « ressemblent à celles du système solaire interne », c’est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles sont également plus nombreuses que prévu.

Une des exoplanètes pourrait être « un monde océanique »