Code Quantum : le satellite « entièrement reconfigurable par logiciel » est en orbite

Après des années de développement et de retard, le satellite Quantum est enfin en orbite. Il doit permettre de (re)définir et de configurer les performances et zones de couverture de manière logicielle grâce à son antenne active présentée comme « révolutionnaire ».

Le programme Quantum est réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé avec l’Agence spatiale européenne (ESA), celle du Royaume-Uni, Airbus Defence and Space (ADS) et Eutelsat. L’ESA affirme qu’il s’agit du « premier satellite reprogrammable en orbite ». Il vise aussi bien des services de communications que gouvernementaux.

Signature des accords en 2015, lancement en 2021

Quantum est le fruit de plusieurs années de recherches. La signature des accords remonte au mois de juillet 2015, soit il y a plus de six ans maintenant, bien avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

« La livraison de ce premier satellite est prévue en 2018 », pouvait-on lire dans le communiqué de l’époque. Le lancement était alors prévu pour 2019, mais il a rapidement été repoussé à fin 2020, avant d’être à nouveau retardé. Le satellite a finalement décollé depuis la Guyane le 30 juillet 2021 à bord d’une fusée Ariane 5, avec un autre satellite Star One D2 à bord (voir la fiche de la mission VA254).

Il a ensuite « atteint son orbite géostationnaire à environ 36 000 km au-dessus de la Terre, où il a déployé ses panneaux solaires et communique sans encombre avec son opérateur au sol », indique l’ESA. Il est positionné à 48° Est et proposera une couverture étendue « de la région MENA [l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ndlr] et au-delà », notamment pour l’Europe et l’Asie. Sa masse au décollage était de 3 461 kg et il devrait entrer en service durant le quatrième trimestre de cette année.

Mais que propose-t-il de si « révolutionnaire » ?

Couverture, fréquences et bande passante reconfigurables