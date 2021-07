Xavier Niel lance une offre publique d’achat simplifiée sur les actions Iliad

Le fondateur de Free veut retirer sa société de la bourse, à la manière de ce qu'à fait Patrick Drahi avec Altice. « J’ai fondé iliad en 1999 et je suis très fier du parcours du Groupe et de la valeur créée pour tous les actionnaires. Désormais, la nouvelle phase de développement d’iliad exige des transformations rapides et des investissements significatifs qui seront plus aisément menés à bien en tant que société non cotée » ajoute-t-il.

Il vise notamment le développement en Europe, pour devenir « un leader des télécommunications » sur le continent. Selon Thomas Reynaud, directeur général, « les dirigeants d’iliad accueillent très favorablement cette nouvelle marque de l’engagement de Xavier Niel. Cette opération sécurise l’indépendance stratégique d’iliad et la poursuite sereine de notre plan de développement reposant sur des investissements importants dans la 5G et la fibre. C’est une démarche de croissance et de confiance ».

« L’Offre est initiée par HoldCo II, une société contrôlée par Xavier Niel, lequel détient directement et indirectement, 70,6 % du capital et 78,7 % des droits de vote du Groupe. [Elle] est proposée à un prix de 182 euros par action, représentant une prime de 61,0 % par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’Offre, et une prime de 52,7 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur le mois précédent l’annonce de l’Offre » indique le communiqué. Un comité ad hoc a été constitué pour analyser l'opération.