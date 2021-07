Cookies : La CNIL lance une deuxième vague de mises en demeure

« Quatre plateformes majeures de l’économie numérique », « six fabricants majeurs de matériel informatique et de logiciels », « six sociétés de vente en ligne de biens de grande consommation », « deux acteurs majeurs du tourisme en ligne », ou encore « deux services publics en ligne »… Voilà quelques-unes des organisations dans le viseur de la CNIL.

Dans un communiqué, celle-ci annonce avoir adressé une nouvelle salve de mises en demeure sur fond de législation sur les cookies. « Cette nouvelle campagne de mesures vient compléter les procédures en cours devant la formation restreinte de la CNIL (organe chargé de prononcer les sanctions) et qui sont susceptibles d’aboutir à des amendes pouvant aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires » (pour les structures privées).

La seule décision consistant à rendre publiques ces mises en demeure traduit une certaine exaspération de la part de l’autorité. Les structures alertées ont jusqu’à la rentrée pour rectifier leur traitement de données à caractère personnel.

La CNIL n’ayant toutefois pas été jusqu’à révéler les noms des organisations, les internautes peuvent craindre de voir leurs données illégalement alpaguées en se rendant sur chacun des sites en cause.

Selon l’autorité, « d’autres campagnes de vérifications et de mesures correctrices seront ainsi menées à la rentrée afin d’assurer le respect de la vie privée des internautes français ». Selon elle, « il s’agit d’assurer l’effectivité du travail initié par la CNIL depuis 2 ans et qui s’est notamment concrétisé, le 1er octobre 2020, par l’adoption des lignes directrices et d’une recommandation ».

2018-2021, trois longues années pour se mettre d'aplomb