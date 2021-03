La Cour des comptes recadre la Grande École du Numérique

La mise en oeuvre des missions de la Grande École du Numérique « souffre de lacunes et d'irrégularités que ses origines chaotiques n’expliquent que partiellement », déplore Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Il estime que « sa gouvernance est à réformer et son suivi par l'État à renforcer ».

Groupement d'intérêt public (GIP) constitué en 2016 entre l'Etat, Pôle emploi, l'association Régions de France, divers acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des entreprises privées, la Grande École du Numérique, a pour mission principale de labelliser et financer des formations.

Son objectif ? Permettre à des publics éloignés de l'emploi d'accéder à une formation aux métiers du numérique, c'est en tout cas ce que rappelle le référé, adressé à Jean Castex en décembre dernier, que la Cour des comptes vient de rendre public.

Son objet statutaire, qui « correspond à un besoin patent, tant pour l’économie que pour le soutien à l’emploi », est en effet « de répondre, sur le territoire national, aux besoins d’emploi dans le secteur du numérique et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et de la formation, en particulier des jeunes, des femmes et des publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville » :

« Cet objectif correspond à un vrai besoin, tant pour l'économie qu’en matière de soutien à l'emploi. En trois ans, le GIP a ainsi financé la formation de près de 28 000 stagiaires, en majorité âgés de moins de 30 ans et peu ou pas diplômés, pour un montant total d'environ 48 M€ : 24 % sont des femmes et 17 % des bénéficiaires sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

80 % embauchés, dont 25 % en CDI

De plus, et selon les données déclaratives figurant dans les rapports d’activité du GIP, ces formations auraient eu un impact tangible sur le parcours professionnel des personnes bénéficiaires d’une formation. Ainsi, 85 % des apprenants en 2018 et 74 % en 2019 auraient bénéficié d’une embauche à l’issue de leur formation, dont 20 à 30 % en contrats à durée indéterminée.

La Cour relève toutefois que ces données déclaratives ne reflètent que partiellement la situation des personnes formées car, pour 27 % d’entre elles en 2018 et 33 % en 2019, leur situation, trois mois après la formation, n’est pas connue. D’autre part, les abandons en cours de formation ne font pas l’objet d’un suivi alors que le taux d’abandon s’élevait à 20 % en 2018 et 11 % en 2019. Au surplus, les taux affichés de sortie positive ne permettent pas de distinguer le niveau de qualification initiale des bénéficiaires des formations.

De plus, la forte sélectivité des études conduisant aux métiers du numérique en limite l’accès, déplore la Cour des comptes, au détriment des jeunes confrontés à des difficultés scolaires. Et le nombre de jeunes diplômés en formation initiale dans ces métiers – moins de 5 000 par an – reste « très insuffisant au regard des besoins des entreprises, qui ne pourront que s’accroître dans un proche avenir ».

Réformer la gouvernance