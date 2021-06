Le déploiement de la 5G continue bon train, la carte des sites à plus de 240 Mb/s mise à jour

Free Mobile continue son offensive de couverture sur la 5G avec une réutilisation toujours massive des 700 MHz, mais comme chez tous les opérateurs, cela évolue aussi dans la bande des 3,5 GHz, qui permet de proposer un débit plus important. Ce mois-ci, l’Arcep a enfin mis à jour sa carte des sites à plus de 240 Mb/s.

Comme c’est le cas depuis le lancement de la 5G en France pour le grand public, l’Arcep a repris la main sur l’ANFR pour publier le nombre de sites ouverts commercialement par les différents opérateurs. Il s’agit comme toujours de données transmises par les opérateurs, et donc soumises à des ajustements bilans après bilans.

Au 31 mai, ce sont ainsi « plus de 4 000 sites en bande 3,5 GHz » qui sont ouverts commercialement, contre 3 400 fin avril. Si on prend l’ensemble des bandes de fréquences de la 5G – 700 et 2 100 MHz en plus des 3,5 GHz–, ce sont ainsi « plus de 15 300 sites ouverts en 5G fin mai 2021 ». Ils étaient un peu plus de 14 200 un mois auparavant.

Comme toujours, nous avons regroupé les différents chiffres (en prenant en compte les éventuels ajustements des opérateurs) dans deux grands tableaux récapitulatifs, vous pouvez ainsi visualiser d’un coup d’œil l’évolution des déploiements et les stratégies de chaque opérateur.

Déploiements : Free est à la fois premier et dernier