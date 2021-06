Le P2P et le copyright troll devant la justice européenne

Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) est une société chypriote qui défend des droits de producteurs de films pornos édités aux Etats Unis et au Canada.

Elle avait réclamé au FAI belge Telenet l’identification de plusieurs milliers d’adresses IP collectées pour son compte par une société allemande spécialisée, Media Protector GmbH. En juin 2019, faute de réponse satisfaisante, Mircom avait saisi le tribunal de commerce d’Anvers d’une action pour que soit ordonné la production de ces données d’identification.

Telenet a maintenu sa défense. Et le dossier est remonté jusqu’à la Cour de justice de l’Union européenne saisie d’une série de questions préjudicielles. Et quelles questions !

Sur la table, c’est toute la tuyauterie du peer-to-peer qui a été soulevée avec des problématiques bien aiguisées : y-a-t-il atteinte aux droits de la propriété intellectuelle lorsque des segments de fichiers inutilisables individuellement sont diffusés au fil de leur téléchargement par les P2Pistes ?

Autres questions : la juridiction belge a également douté qu’une société puisse jouir de la protection conférée par le droit européen, en particulier la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle de 2004. Et pour cause : elle n’utilise pas les droits cédés par les auteurs des films en cause, mais se borne à réclamer des indemnités à des internautes. Un « modèle ressemblant à la définition d’un "troll du droit d’auteur" (copyright troll) ».

Et la même de s’interroger sur la compatibilité du chalutage d’adresses IP avec le sacro-saint RGPD.

Partager un segment de fichier, est-ce pirater ?