Eco Rating : un nouvel indice sur la « performance environnementale » des smartphones

À partir du mois de juin, Orange et quatre autres opérateurs européens attribueront des notes à certains smartphones qu’ils proposent à la vente. Cet indice permettra de situer « l'impact environnemental de la production, de l'utilisation, du transport et de la fin de vie » de ces appareils.

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (O2 et Movistar), Telia Company et Vodafone ont décidé de s’associer pour lancer leur propre « indice de classification des téléphones mobiles » : l’Eco Rating. Il a été mis au point avec l’IHOBE, un organisme public spécialisé dans le développement économique et la protection de l’environnement.

Selon les cinq partenaires, « cet étiquetage aidera les consommateurs à identifier et comparer les téléphones mobiles les plus respectueux de l’environnement ». Il devrait également encourager les fabricants à réduire l'impact environnemental de leurs produits pour obtenir un meilleur score… c’est du moins l'espoir affiché.

Un score sur 100 et des sous-scores « indépendants »