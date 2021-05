Covid-19 : ouverture de la vaccination à tous les adultes, quelle est la marche à suivre ?

À compter de ce mercredi 12 mai, les conditions d'accès aux vaccins sont plus « souples » : toute personne majeure volontaire peut se faire vacciner s’il reste des créneaux de libre. On vous explique comment ça se passe et les vaccins administrables en fonction de votre âge (et de votre condition physique).

Dès aujourd'hui, la campagne s’ouvre à toutes les personnes majeures, quelle que soit leur condition physique, pour ne plus perdre de créneaux tout en laissant donc la priorité aux personnes les plus vulnérables. Pour cela, il faut « prendre rendez-vous pour se faire vacciner si des doses de vaccin sont disponibles la veille pour le lendemain ».

En France, la campagne de vaccination contre la Covid-19 est ouverte depuis peu à toutes les personnes de plus de 50 ans, mais aussi aux majeurs répondant à certains critères : situation de handicap, indice de masse corporelle supérieur à 30, une ou plusieurs comorbidités, hospitalisation, etc. Les conditions sont détaillées sur cette page .

Commençons par un rappel important : la vaccination peut être faite dans un centre dédié, chez un médecin traitant ou le médecin du travail, en pharmacie, dans un cabinet infirmer, à domicile, etc. Pour cette ouverture à toutes les personnes majeures, les créneaux sont pour le moment limités aux centres de vaccination et pharmacies.

Sur son site Santé.fr, le service public d’information en santé permet d’avoir la liste des lieux de vaccination Covid-19 département par département et les créneaux disponibles pour les jours à venir. Attention par contre à un point : la date indiquée correspond parfois à un créneau uniquement pour une seconde injection ou pour certaines catégories de personnes, il faudra donc bien vérifier sur la plateforme avant de prendre rendez-vous.

Pour afficher ces informations, Santé.fr s’appuie sur les données du service Vite ma dose de CovidTracker, créé par Guillaume Rozier. Pour rappel, cette plateforme est disponible en open source, gratuite, sans inscription et sans publicité. Ce n’est pas un outil officiel, mais plutôt pratique et bien pensé. C'est ce qui explique qu'il soit régulièrement mis en avant par des officiels, dont le président de la République.

Faites attention : depuis quelques jours, un faux site exploite le nom de Vitemadose avec un domaine en .fr/.com, dont on ne connait pas l'origine pour le moment. La bonne URL est vitemadose.covidtracker.fr.

L'outil recense les créneaux « des plateformes de santé Doctolib, Keldoc, Maiia, Ordoclic et MaPharma » et renvoie vers elles pour la prise de rendez-vous. Dans les mentions légales de Vite ma dose, il est indiqué : « votre adresse IP et la référence de la page visitée font partie des informations personnelles enregistrées sur le serveur qui héberge ce site. Ces données peuvent éventuellement servir à diagnostiquer un problème, mais elles ne seront jamais transmises à des tiers et elles sont supprimées automatiquement ».

Chronodose (par CovidTracker) est là

En plus du site Santé.fr, vous pouvez également vous rendre directement sur le site Vite ma dose pour avoir la liste des créneaux disponibles. Son équipe vient d'ajouter Chronodose, spécialement pensé pour cet élargissement de la campagne de vaccination. Attention, la procédure à suivre dépend des plateformes selon Guillaume Rozier.

Il s’agit d’une « fonctionnalité permettant de trouver une dose de vaccin Covid19 en 24h pour tous les plus 18 ans, sans condition d'éligibilité », prenant la forme d'un onglet au sein des résultats. Elle est disponible sur le site ainsi que sur les applications mobiles Android et iOS, avec un système de notification pour être alerté au plus vite.

Rappelons enfin que depuis le 3 mai, « toute personne vaccinée contre le Covid-19 peut demander au professionnel de santé de lui remettre une attestation de vaccination certifiée au format papier, au moment où elle se fait administrer le vaccin ». Pour les vaccins avec deux injections, il faut attendre la seconde pour obtenir le sésame.

Doctolib évolue, quel sera le vaccin injecté ?

Stanislas Niox-Château, fondateur et CEO de Doctolib, détaillait récemment les changements au Figaro « il suffira, non plus de cocher que vous êtes issu d'une profession prioritaire ou que vous êtes atteint d'une comorbidité, mais seulement d'indiquer que vous souhaitez prendre un rendez-vous dans les 24 heures qui suivent ».

Les rendez-vous ne seront affichés que d’un jour à l’autre. Cette ouverture à toutes les tranches d'âge sur les créneaux restants devrait représenter « des milliers de rendez-vous quotidiens supplémentaires » selon Stanislas Niox-Château. Quant au choix du vaccin pour les moins de 50 ans, deux solutions : Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Pour rappel, la Haute Autorité de Santé (HAS) « recommande d’utiliser le vaccin d’AstraZeneca chez les 55 ans et plus ». Il existe pour rappel quatre vaccins actuellement autorisés en France :

Moderna et Pfizer-BioNTech sont des ARNm (ou ARN messager) : « on injecte un fragment de matériel génétique du SARS-CoV-2. Les cellules produisent alors certaines protéines de SAR S-CoV-2 et le système immunitaire devient capable de reconnaître cette partie du virus, sans l’avoir jamais rencontré ».





sont des ARNm (ou ARN messager) : « on injecte un fragment de matériel génétique du SARS-CoV-2. Les cellules produisent alors certaines protéines de SAR S-CoV-2 et le système immunitaire devient capable de reconnaître cette partie du virus, sans l’avoir jamais rencontré ». Astra Zeneca et Janssen sont à vecteur viral : « on injecte un virus rendu inoffensif, transformé pour contenir une partie de matériel génétique du SARS-CoV-2. Ce virus modifié pénètre dans les cellules, qui produisent alors certaines protéines de SARS-CoV-2. Le système immunitaire devient capable de reconnaître cette partie du virus, sans l’avoir jamais rencontré ».

Taux d’efficacité, méthode de conservation, nombre d’injections… tout est détaillé dans ce tableau :

Des travaux autour d’autres vaccins sont évidemment en cours dans plusieurs laboratoires de recherche à travers le monde. De son côté, l’Agence européenne du médicament étudie actuellement « deux nouveaux candidats : Novavax (vaccin à protéine virale) et Curevac (vaccin à ARNm) ».