Sports, Music et TV Plus : trois nouveaux services pour les Smart TV de Samsung

Les Smart TV de Samsung disposent déjà de nombreuses fonctionnalités, et celles-ci vont bientôt s'enrichir. Trois services de recommandation de contenus de contenus dédiés à la musique, au sport et aux programmes télévisuels vont ainsi être lancés.

Alors que le CES de Las Vegas ouvrira ses portes dans quelques jours, Samsung se prépare et annonce qu'il ne viendra pas les mains vides. Il ne sera pas uniquement question de climatiseurs ou d'objets connectés divers et variés. En effet, parmi les nouveautés qui seront présentées, il est également question de trois nouveaux services pour ses télévisions connectées (Smart TV).

Sports et Music : suivez vos équipes préférées, découvrez de nouveaux morceaux

Le premier, baptisé « Sports », permet aux fans de sports d'obtenir des informations sur leurs équipes préférées. La date et le lieu prochains matchs par exemple, sur quelle chaine les regarder ou encore les résultats des rencontres récentes. L'ensemble des données est regroupé dans une page unique. Samsung prévoit d'ajouter du contenu par la suite avec des partenaires comme NBC Sports et UFC, mais sans en préciser la teneur.

Le deuxième service, « Music », n'est pas sans rappeler Shazam puisqu'il permettra aux propriétaires d'une Smart TV de chercher et d'identifier une musique. Des recommandations seront également de la partie dans la section Smart Hub. « Music » sera disponible dans une dizaine de pays, dont la France. Pour le moment, le fabricant annonce que les contenus de huit partenaires seront disponibles : Bugs, Deezer, iHeartRadio, Melon, Napster, Sirius XM, Spotify et Vevo.

TV Plus arrivera en avril en France, avec Rakuten

Enfin, le dernier « TV Plus » permet d'accéder aux contenus vidéo proposés par des services en ligne. Ils seront listés dans une nouvelle version de l'EPG (Guide électronique des programmes) permettant ainsi de les retrouver facilement. Disponible en Asie du Sud-Est et aux États-Unis, « TV Plus » sera accessible en France dès le mois d'avril, avec Rakuten comme partenaire pour l'Hexagone.

Un des exemples d'utilisation mis en avant concerne un marathon de série (regarder plusieurs épisodes à la suite) : plus besoin d'attendre que les chaines de télévision en proposent un, vous pouvez le lancer vous-même via « TV Plus » et les services de VOD.

Le constructeur ne précise par contre pas quelles sont les Smart TV qui pourront profiter de ces trois nouveautés. Le CES de Las Vegas sera certainement l'occasion d'en apprendre davantage. Cette année encore nous serons sur place afin de vous tenir informé des annonces et des tendances du salon.