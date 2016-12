Giroptic iO : une caméra à 360° pour iPhone et iPad, à 249 euros

Quelques jours avant l'ouverture du CES 2017 de Las Vegas, Giroptic dévoile sa nouvelle caméra à 360° : la iO. Vendue 249 euros, elle se branche sur le port Lightning d'un iPhone ou d'un iPad. Une version Android est en route, mais n'arrivera pas de suite nous indique le fabricant.

Giroptic est une start-up française fondée en 2008, qui est actuellement basée à Lille et à San Francisco. Lors des deux derniers CES de Las Vegas elle exposait une caméra à 360° lancée sur KickStater en 2014 (1,4 million de dollars récoltés sur 15 000 dollars demandés). Mais il a fallu attendre avril de cette année pour que les premiers exemplaires commencent à être livrés.

Port Lightning obligatoire pour le moment

Aujourd'hui, la jeune pousse revient avec une nouvelle caméra à 360° à son stéréo : la Giroptic iO. Cette mouture est spécialement pensée pour être connectée à votre terminal mobile Apple (port Lightning obligatoire) afin de vous permettre de capturer des photos de 7,37 Mpixels au maximum et des vidéos (1920 x 960 pixels à 30 ips, H.264) à 360°, et même réaliser des directs. Pour le moment, seul YouTube est mis en avant parmi les plateformes compatibles pour les Lives, mais le fabricant nous précise qu'il en sera de même avec Facebook.

Du côté des caractéristiques techniques, la Giroptic iO dispose de deux capteurs avec une ouverture à f/1.8 et un angle de vision de 195° chacun (le logiciel maison se charge de faire les raccords automatiquement). Elle est constituée d'un boîtier en aluminium de 73 x 73 mm (70 grammes) et intègre une batterie de 915 mAh. Le stockage se fait exclusivement sur iPhone et iPad pour le moment (port Lightning obligatoire), tandis que la recharge de la batterie passe par un connecteur micro USB.

Une version pour les smartphones Android dans les cartons

Interrogé par nos soins, le constructeur nous précise que la Giroptic iO est compatible avec l'ensemble des coques officielles Apple et qu'une version Android avec port micro USB arrivera plus tard, probablement dans plusieurs mois. D'ici quelques jours, la société sera présente au CES 2017 de Las Vegas. Nous serons également sur place afin de vous faire part des annonces qui y prendront place.

Quoi qu'il en soit, la Giroptic iO est d'ores et déjà disponible en précommande, pour 249 euros. La caméra est livrée dans une coque de protection qui peut également faire office de support pour iPhone pour qu'il puisse filmer tout ce qui se passe autour de lui, en restant en position verticale. La livraison est prévue pour le 17 janvier sur le site. De son côté, la 360cam reste toujours au catalogue (à 499 euros), mais s'adressera davantage aux professionnels.