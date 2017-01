GPG Suite : une version bêta pour assurer la compatibilité avec macOS Sierra

Après plus de trois mois sans réelle solution, l'équipe de GPG Suite vient enfin de publier une nouvelle version (bêta) de GPG Tools. Pour rappel, cet outil était incompatible avec la dernière mouture d'Apple Mail intégrée dans macOS Sierra, limitant la possibilité d'utiliser le chiffrement.

La GPG Suite de GPG Tools est un élément essentiel pour qui utilise le chiffrement sous macOS. Nous l'avions notamment évoquée dans notre article consacré à la création d'une première paire de clef.

Il s'agit d'un package clef en main, à la manière de GPG4Win sous Windows. Il fournit ainsi son implémentation de GnuPG, Mac GPG et des outils tels que GPG Services pour l'intégration aux menus contextuels, GPG Keychain pour la gestion des clefs et GPGMail pour l'intégration à Apple Mail.

Apple met à jour son client Mail, l'équipe de GPG Suite dans la panade

Mais voilà, la dernière version stable, la 2016.10 datée du 14 octobre dernier, n'est pas totalement compatible avec la version la plus récente de macOS, Sierra (10.12). En cause, GPGMail qui ne pouvait plus être utilisé avec le client Apple Mail.

Un correctif temporaire avait été proposé. Il fallait ainsi désactiver le plugin et plutôt opter pour GPG Services, ce qui s'avérait être peu pratique. L'équipe en a profité pour mettre en cause Apple qui ne propose pas d'API pour son client email, limitant les possibilités pour des applications tierces d'interagir avec celle-ci et de s'adapter simplement.

Quoi qu'il en soit, une version bêta vient heureusement d'être publiée afin de proposer une solution plus complète : la 2017.1b2. Il s'agit en réalité de la seconde mouture, la première ayant été testée auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs. Les notes de version indiquent que quelques bugs ont aussi été corrigés au passage, et que MacGPG est encore fondé sur la branche 2.0.

À quand la branche 2.1 de GPG ?

Espérons que cela changera avec la version finale, dont la date de publication n'est pas encore connue. Pour rappel, la branche 2.0 (stable) de GPG est indiquée comme en fin de vie à compter du 31 décembre prochain la plupart des nouveautés étant introduite dans la branche 2.1 (classique) qui existe depuis novembre 2014.

Malheureusement, cela ne semblait pas à l'ordre du jour en octobre dernier. Pour rappel, il est possible de télécharger et d'utiliser GPG 2.1 sous macOS via GnuPG for OS X dont la mouture 2.1.18 vient de sortir.