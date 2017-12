NVIDIA annonce sa GTX 1080 Ti 11 Go à 699 $ « plus rapide qu'une Titan X à 1200 $ »

NVIDIA vient de dévoiler sa nouvelle GeForce GTX 1080 Ti. Elle sera proposée à 699 dollars et promet des performances revues à la hausse par rapport à la Titan X. Dans le même temps, on apprend que le tarif de la GTX 1080 classique va baisser.

L'annonce était attendue, elle est tombée dans la nuit à l'occasion de la conférence organisée par NVIDIA en marge de la Game Developers Conference de San Francisco : la GeForce GTX 1080 Ti arrive sur le marché. Elle sera disponible en précommande sur le site de la marque dès le 2 mars prochain et sera distribuée à partir du 10 mars. Son tarif ? 699 dollars.

NVIDIA revoit ses prix à la baisse sur le haut de gamme

Son arrivée sur le marché en implique une autre : la GeForce GTX 1080 voit son tarif baisser. Outre-Atlantique, il sera question de 499 dollars, mais il faudra voir ce que cela va donner chez nous.

Actuellement, on trouve une telle carte aux alentours de 649 euros en général, mais certains revendeurs proposent déjà des modèles dès 559 euros. C'est sans doute ce tarif qui devrait se généraliser dans les semaines à venir. Le cas de la GTX 1070 n'a pas été évoqué explicitement, mais on trouve déjà de telles cartes à moins de 380 euros actuellement.

NVIDIA semble avoir bien compris que si AMD se place dans une posture tarifaire agressive, il faut anticiper un tel changement et ne pas prendre le risque d'apparaître comme le concurrent « qui se gave » auprès du consommateur. Un point qu'Intel ne semble pas encore avoir compris, la marque ayant plutôt choisi le mutisme face à l'arrivée des processeurs Ryzen sur le marché cette semaine.

Même si la pratique tarifaire du père des GeForce a toujours été relativement élevée, et parfois assez critiquée pour cela, elle explique aussi ses très bons résultats financiers. Un point dont ne peut pas vraiment se vanter son concurrent qui doit reconquérir le marché et le cœur des joueurs. Avec Vega en embuscade, NVIDIA souhaite donc indiquer qu'il ne compte pas se laisser faire.

Une GTX 1080 Ti plus performante que la Titan X

Côté technique, la GeForce GTX 1080 Ti embarque une puce Pascal GP102, comme la Titan X (contre un GP104 pour la 1080 classique). Celui-ci est composé de 12 milliards de transistors (471 mm²) et 3 584 unités de traitement, 224 unités de textures et 88 ROPs. On retrouve aussi « seulement » 11 Go de GDDR5X :

Ces éléments revus à la baisse s'expliquent par une interface mémoire de 352 bits contre 384 bits pour une Titan X. Elle est compensée par un débit revu à la hausse, soit une bande passante de 484 Go/s. La fréquence du GPU, elle, n'est pas encore connue. Tout juste sait-on qu'elle pourra atteindre 1 582 MHz en « Boost ». Le TDP annoncé est de 250 watts, la carte nécessitant deux connecteurs PCIe (6+8 broches) pour fonctionner.

Malgré cela, le constructeur indique que sa nouvelle carte est plus rapide que son précédent « flagship » vendu aux alentours de 1300 euros, tout de même. On apprend au passage qu'il a revu son étage d'alimentation et son dispositif de refroidissement à chambre à vapeur. L'ensemble est annoncé comme plus efficace et plus silencieux. Des points qu'il sera intéressant de vérifier dans la pratique.

Pour le reste, on retrouve un modèle assez classique avec trois sorties DP 1.4 et une HDMI 2.0b. Rendez-vous début mars pour les premiers bilans complets, les journalistes invités sur place par NVIDIA ayant récupéré leur exemplaire de test lors de la conférence.