Yubikey 4C : un modèle USB Type-C lancé le 13 février pour 50 dollars

Yubico vient d'indiquer qu'un nouveau dérivé de sa Yubikey 4 allait être mis sur le marché : la 4C. Celle-ci se distinguera uniquement de par sa taille et sa connectique puisqu'elle sera plus compacte et utilisera un port USB Type-C.

Récemment, nous évoquions les Yubikey de Yubico pour leur capacité à permettre de se connecter de manière simplifiée à macOS et Windows 10. À l'occasion du CES de Las Vegas, la société annonce qu'un nouveau produit sera mis sur le marché le 13 février prochain : un modèle USB Type-C.

Il faut dire qu'avec la montée en puissance de cette norme, cela devenait plus que nécessaire, notamment chez Apple. Dans un premier temps, un adaptateur a été proposé mais cette solution ne pouvait pas suffire sur le long terme. C'est pour cela que la YubiKey 4C fera son entrée sur le marché.

Dévoilée dans une présentation qui se déroule en marge du salon, elle sera commercialisée à 50 dollars. Son tarif en euros n'a pas été précisé, il faudra donc attendre son arrivée chez les revendeurs afin d'en profiter. Si une version nano est évoquée, elle n'est pour le moment pas prévue à court terme. Aucune date de disponibilité n'est ainsi confirmée.

Yubico précise que ce modèle reprend les caractéristiques de la Yubikey 4 gère donc les clefs Elle supporte RSA 4096ou encore ECC P384. On retrouve aussi ses possibilités concernant PIV (Smart card), OpenPGP ou de normes telles qu'OTP, OATH et l'U2F (FIDO). Vous retrouverez un récapitulatif des fonctionnalités de chaque modèle de la marque par ici.