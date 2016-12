Raspberry Pi propose une image ISO de Debian avec PIXEL pour PC et Mac

Généralement, la fondation Raspberry Pi et ses partenaires s'attèlent à porter des applications et fonctionnalités sur le micro-ordinateur. Aujourd'hui, c'est l'inverse dont il est question : l'interface PIXEL de Raspbian débarque sur les PC et Mac.

Il y a un peu moins de trois mois, Raspberry Pi dévoilait une nouvelle version du système d'exploitation Raspbian. Baptisée PIXEL, elle est toujours basée sur Debian, mais avec un design revu en profondeur, l'intégration de Chromium par défaut et des options pour accéder directement au Bluetooth et au Wi-Fi. Le résultat est réussi et les retours des utilisateurs positifs dans l'ensemble.

Après le Raspberry Pi, l'interface PIXEL arrive sur les machines x86

Aujourd'hui, la fondation a décidé de passer la seconde et de proposer son interface PIXEL sur Debian pour les machines x86 (PC et Mac), mais en version bêta pour le moment. Cette mouture est compatible avec l'architecture i386, ce qui devrait donc lui permettre de fonctionner sans problème sur de vieux ordinateurs.

Pour la fondation, ce portage permettra à ceux qui apprennent ou travaillent sur un Raspberry Pi de retrouver la même interface sur leur machine personnelle. L'équipe en charge du projet précise qu'il existe tout de même deux limitations : les applications Minecraft et Wolfram Mathematica sont absentes, car la fondation ne dispose d'une licence de distribution que pour les Raspberry Pi.

De plus, s'agissant d'une version bêta, des bugs peuvent arriver. C'est notamment le cas sur certains Mac récents qui refusent de reconnaitre l'image comme bootable. L'équipe travaille afin de résoudre ce problème et une mise à jour sera proposée ultérieurement.

Si une version stable doit arriver un jour – ce qui n'est visiblement pas au programme pour le moment – l'équipe fera son possible pour corriger les petits bugs qui pourront apparaitre ci et là en fonction des configurations.

Une image ISO bootable à installer sur DVD ou clé USB

Une image ISO de 1,3 Go a été mise en ligne et vous pouvez booter directement dessus depuis un DVD ou une clé USB. Bien évidemment, vos fichiers et modifications ne seront pas enregistrés dans le premier cas. Dans le second cas, vous avez la possibilité de lancer Debian PIXEL en mode persistant ou non. Un guide d'utilisation et d'installation est disponible par ici.