NVIDIA publie un pilote 376.48 « hotfix »

Mise à jour : NVIDIA vient de publier un nouveau pilote « hotfix » destiné à corriger certains problèmes précis sous Windows. Il est disponible à cette adresse.

Fait inhabituel, NVIDIA vient de publier toute une série de pilotes graphiques afin de corriger plusieurs failles de sécurité. Une mise à jour qui n'est donc pas à prendre à la légère.

NVIDIA vient de publier de nouveaux pilotes graphiques. Et ces nouvelles moutures, qui ne paient pas de mine lorsque l'on regarde leurs notes de version, ont leur importance. Elles corrigent en effet quelques failles de sécurité et doivent donc être installées.

Un bulletin complet référence les vulnérabilités identifiées et corrigées. Celles-ci concernent aussi bien les pilotes sous Linux que sous Windows. Plusieurs éditions sont ainsi proposées : les 342.01 sous Windows pour les GeForce 8 à 405 et les chipsets ION, contre les 376.33 pour les produits plus récents. Sous Linux, cela sera les 304.134, 340.101 ou 375.26 selon les cas. D'autres pilotes sont réservés aux produits de la gamme professionnelle.