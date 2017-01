SVOD : SFR revendique 1,2 million d'abonnés sans donner le moindre détail

En ce début d'année, SFR vient de livrer une confidence : son service de SVOD compte désormais 1,2 millions d'abonnés. Mais voilà, dès que l'on cherche à en savoir plus sur ce chiffre, l'opérateur semble bien moins prolixe.

Hier, SFR annonçait l'arrivée d'une nouvelle série allemande au sein de son offre SFR Play : The Same Sky. Mais l'information intéressante était ailleurs : le FAI donnait enfin un chiffre concernant le nombre d'abonnés à son service. Ainsi, on apprenait qu'« avec plus d'1,2 million d'abonnés, SFR PLAY est la 1ère plateforme de SVOD en France ».

SVOD : peu de chiffres sur le marché français

L'affirmation n'est pas entièrement nouvelle, SFR ayant déjà à de multiples reprises indiqué que son service de SVOD (ex-Zive) était leader sur le marché français. Mais jusqu'à maintenant, la société le faisait sans donner de chiffres. Nous avions déjà tenté d'en savoir plus lors de conférences de presse ou de nos échanges avec les équipes, sans succès.

Ainsi il était impossible de vérifier la véracité de cette affirmation, Netflix ne diffusant aucun chiffre ventilé par pays. Seul Canalplay donne une indication à travers les résultats de Vivendi. Ainsi, au 30 septembre il comptait 620 000 clients. En hausse par rapport aux 520 000 de fin de 2014, mais l'objectif alors affiché d'un million semble désormais lointain. Quoi que cela devrait fortement évoluer suite à l'intégration sans surcoût du service à l'offre Ciné Séries du groupe.

SFR Play VOD illimitée : un service le plus souvent offert

Reste que l'affirmation de SFR est relativement floue. Déjà elle fait référence à SFR Play, cette dénomination regroupant en réalité plusieurs services : de simples chaînes de TV à l'offre de SVOD. Cette dernière était jusqu'à maintenant connue sous le nom de Zive mais il faut désormais l'appeler SFR Play VOD illimitée.

Ensuite, il faut déterminer ce qui est comptabilisé derrière le terme « abonné ». En effet, contrairement à Netflix, il est impossible de s'abonner à SFR Play VOD illimitée si l'on n'est pas client de l'opérateur. Et lorsque c'est le cas, le service est le plus souvent offert.

C'est le cas dans la quasi-totalité des abonnements à internet fixe (excepté l'offre Starter). On retrouve aussi SFR Play intégré d'office dans les abonnements mobiles Power et Premium 50 Go. Dans Power 20 Go, il s'agit de l'un des cinq extras que l'on peut utiliser au choix.

Ainsi, le terme « abonné » regroupe-t-il ceux qui ont automatiquement accès au service de SVOD à travers leur abonnement, même s'ils ne l'utilisent pas, ceux qui ont décidé de l'activer sans forcément l'utiliser, ou encore ceux qui l'utilisent de manière régulière ? Le communiqué ne le précise pas.

Pour rappel, au dernier trimestre 2016, SFR comptabilisait 6,16 millions d'abonnés à son offre fixe et 12,3 millions d'abonnés à son offre de forfaits mobiles. Il est malheureusement impossible de savoir combien sont concernés par les nouvelles offres et l'intégration de SFR Play.

SFR refuse de clarifier son annonce

Nous avons donc demandé à SFR de nous dire lequel des trois cas évoqués était le bon, mais aussi de nous préciser le nombre d'utilisateurs mensuels actifs de SFR Play VOD illimitée. Sans réponse, nous avons relancé l'opérateur ce matin, et ce dernier ne semble pas avoir décidé de nous permettre d'y voir plus clair.

Il nous a en effet tout simplement été répondu que « Nous avons 1,2 million de clients et utilisateurs de la plateforme SFR PLAY (ex Zive) » (là encore avec une confusion dans le nom des services), et qu'aucun chiffre mensuel ne nous serait communiqué. Qu'est-ce qu'un « client et utilisateur » ? Nous n'en saurons pas plus. Circulez, il n'y a rien à voir.

On ne peut que regretter ce manque de transparence, d'autant plus de la part d'une société cotée en bourse qui fait partie d'un grand groupe international tel qu'Altice. La position de leader de SFR dans le domaine de la SVOD est d'ailleurs régulièrement utilisée dans les documents présentés aux investisseurs. Il sera intéressant de voir si ce sera à nouveau le cas avec ce chiffre de 1,2 million d'abonnés. SFR publiera les résultats de son année 2016 le 8 mars prochain.