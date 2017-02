AMP : Google va faciliter le partage de l'URL d'origine via son carrousel

Google a enfin décidé de mettre à jour son intégration d'AMP afin de favoriser le partage de l'URL d'origine d'un contenu. En effet, cette solution pensée pour « accélérer » l'affichage des pages mobiles multiplie les URL pour des raisons techniques, complexifiant le partage.

Google semble avoir enfin décidé de faire un peu le ménage dans la gestion des URL, dans son implémentation d'AMP. Pour rappel, le projet Accelerated Mobile Pages a pour but de proposer une solution ouverte permettant de diffuser des pages web très réactives sur mobile.

Cela passe par l'utilisation d'un framework Javascript open source, et une série de règles à respecter, le tout pouvant être utilisé par n'importe quel service. Le premier a en faire usage est l'initiateur du projet : Google. Ainsi, les pages AMP sont largement mises en avant dans les différents services du géant américain, à commencer par ses résultats de recherche.

AMP, Google, son cache et de multiples URL

Comme nous l'avions déjà évoqué, cette implémentation a une particularité : lorsque vous accédez à un contenu, vous ne le faites pas à travers le site que vous visitez, mais le cache de Google. Une manière pour la société de faire gagner à ses utilisateurs encore quelques précieuses millisecondes tout en s'assurant de la validité du contenu, bien que cette façon de faire soit contestable (voir notre analyse).

Ainsi, lorsqu'un contenu existe en version AMP il dispose d'au moins quatre URL :

son URL classique

son URL AMP

son URL au sein du cache de Google

son URL dans la visionneuse AMP de Google (le carrousel)

Google s'en explique longuement dans un billet qui vient d'être publié sur son blog dédié aux développeurs. Mais au final, il reste un problème qui réside dans le fait qu'à l'heure du partage social (qui est une pratique importante sur mobile), le choix de telle ou telle URL peut avoir son importance.

Et quelles que soient les raisons techniques qui poussent Google à utiliser un certain nombre d'URL, lors d'un partage, l'utilisateur devrait systématiquement renvoyer vers le site de l'éditeur et non vers un cache géré par un tiers.

Google met en avant l'URL d'origine du contenu en cas de partage

Ces derniers mois, Google a fait quelques pas en avant, notamment pour mieux mettre en valeur l'URL du site d'origine à travers son carrousel. Mais cela n'était clairement pas suffisant. Une nouvelle étape va être franchie : celle de l'utilisation de l'URL d'origine d'une page lors d'un partage.

C'est désormais le cas dans les résultats de recherche. L'application Google pour iOS a déjà été mise à jour dans ce sens, sous Android, cela devrait être mis en place d'ici quelques semaines. Il en sera de même pour la Web Share API. Reste à voir ce qu'il en sera pour les éditeurs tiers, puisque des services comme Feedly renvoient en général le lien de la version AMP en cas de partage plutôt que celle du site classique ou mobile.



Avant / Après