Gigabyte Brix Gaming GT : un mini PC avec une carte graphique PCIe haut de gamme

Gigabyte continue de chercher la formule magique pour tenter d'allier un PC compact avec une configuration de joueur. Son nouvel essai sera connu sous le nom de Brix Gaming GT. Un modèle équipé d'un Core i7-6700K et d'une carte graphique PCI Express, le tout dans un boîtier de 13,5 litres.

Lors du Computex au mois de juin, Gigabyte avait présenté un nouveau mini PC qui prenait la forme d'un parallélépipède rectangle : le Brix Gaming UHD. Pensé pour les joueurs, il intègre un Core i7-6700HQ et une puce graphique GTX 950.

Disponible depuis plusieurs mois chez les revendeurs, aux alentours de 900 euros, il misait sur des composants que l'on retrouve souvent dans des appareils mobiles. Aujourd'hui, Gigabyte veut aller plus loin dans son concept et revient avec une nouvelle machine, qui semble plus aboutie.

Un châssis plus imposant, avec la connectique en-dessous

En effet, pour le CES de Las Vegas, le constructeur a dans les cartons le Brix Gaming GT, comme le rapportent nos confrères de TechPowerUp. Il sera par contre plus imposant puisqu'il mesure 384 x 276 x 128 mm (soit 13,5 litres) contre 220 x 110 x 110 mm (soit 2,6 litres) pour le Brix Gaming UHD.

Son design est aussi bien différent. Fini la connectique sur le côté, elle se trouve désormais sur le dessous, à l'exception de quelques ports USB et l'interrupteur pour allumer/éteindre la machine. La composition du système de refroidissement n'est par contre pas détaillée et nous savons simplement que l'air frais sera aspiré par le bas et évacué sur le dessus du châssis ; l'ensemble se veut silencieux.

Core i7 version desktop (LGA-1151) et carte graphique PCI Express

Comparé à son petit frère, ce Brix Gaming GT propose plus de puissance et de modularité. À l'intérieur, le CPU est un Core i7-6700K (version desktop sur un socket LGA-1151) avec 32 Go de DDR4 au maximum et trois emplacements pour du stockage : un M.2 pour un SSD et deux de 2,5 pouces pour des SSD/HDD.

Du côté du GPU, les images du produit laissent penser qu'il sera possible d'y installer une carte graphique PCI Express traditionnelle (du moment qu'elle rentre dans le boîtier). Nos confrères évoquent une GTX 1080, un SSD de 240 Go et un disque dur de 1 To, mais sans indiquer s'il s'agit de la configuration maximum ou d'une possibilité parmi d'autres.

La connectique est relativement complète avec deux ports USB 3.1 (dont un Type-C), quatre USB 3.0 (là encore avec un connecteur Type-C pour l'un d'entre eux) et un port réseau Gigabit (Killer E2400). Il est aussi question du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 4.0 et d'une puce Realtek ALC1150 pour l'audio.

Pour le moment, aucun prix ni date de disponibilité n'ont été annoncé par Gigabyte. Le CES de Las Vegas sera certainement l'occasion d'en apprendre davantage sur le sujet. Cette année encore nous serons sur place pour tenter d'en savoir plus.