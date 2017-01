4G Box de Bouygues : pas de limitation du débit, mais une mesure de protection « exceptionnelle »

Bouygues Telecom s'est enfin décidé à nous en dire un peu plus sur les limitations de son offre 4G Box. Le FAI nous confirme ainsi ne pas limiter les vidéos pour le moment. Il pourra aussi mettre en place une limite de débit afin de protéger son réseau dans certains cas.

En début de semaine, nous évoquions les détails assez flous de la nouvelle offre 4G Box de Bouygues Télécom. En effet, cette solution d'accès à internet fixe exploitant le réseau 4G de l'opérateur avait été dans un premier temps évoquée avec une limitation à 2 Mb/s au niveau des vidéos, rapidement retirée.

Plus tard nous avions découvert une autre limitation évoquée dans le cadre de la gestion du trafic. Interrogé sur le sujet, le FAI ne nous avait dans un premier temps pas répondu. Depuis, nous avons depuis pu obtenir quelques détails.

Débit vidéo : pas de limite... pour le moment

Ainsi, concernant la vidéo, il nous a été confirmé qu'aucune limitation n'était mise en place. Nous avons demandé plusieurs fois à la société de s'expliquer sur la méprise des premiers jours sur ce point et sur le flou de la formulation actuelle. Elle n'a pour le moment pas souhaité nous en dire plus.

Toutefois, elle ne ferme pas totalement la porte à une éventuelle mesure si cela devenait nécessaire. Il nous a ainsi été précisé que « dans l’hypothèse où l’offre devrait évoluer dans le temps pour garantir la qualité du réseau à l’ensemble des clients, les clients 4G box seraient bien entendu préalablement informés ».

L'offre étant sans engagement, chacun pourra alors décider de stopper son abonnement. Il faudra néanmoins voir si l'Arcep voit d'un bon œil une offre avec une discrimination sur le débit en fonction du type de contenu.

Une limite à 512 Kbits/s pourra être mise en place de manière exceptionnelle

Pour la mesure de gestion de trafic déjà en place, Bouygues Telecom confirme qu'elle pourra bien être appliquée afin d'assurer la qualité du service, mais qu'elle « sera exceptionnelle, temporaire et locale ».

Pour rappel, les conditions générales de service (CGS) précisent que « pour les Services Fixes sur le réseau 4G et en cas de saturation de la cellule (antennes) dont vous dépendez, votre débit sera réduit à 512 Kbits/s jusqu’à la fin de la période de facturation au-delà d’un volume de données de 200 Go/mois ». Une façon de faire qui ne sera pas forcément sans poser problème.

En effet, dans le cadre d'un accès internet fixe, 200 Go peuvent rapidement être atteints, surtout s'il y a des consommateurs de films/séries et autres joueurs dans la famille. Le niveau de charge de l'antenne, lui, reste un mystère. Peut-il rapidement être atteint ? Comment un client peut-il le vérifier ? Sera-t-il averti dans un tel cas ? Autant de questions auxquelles Bouygues Télécom n'a pas souhaité nous répondre pour le moment.

Peu de détails, l'offre 4G Box à l'heure de la pratique

Le FAI n'a pas non plus souhaité nous expliquer pourquoi cette limitation éventuelle ne se retrouve que dans les CGS et n'est pas évoquée de manière plus claire lors de la souscription par le client ou même simplement présente dans la fiche d'information standardisée (FIS).

Si une telle volonté de protection de la qualité du réseau est légitime, notamment afin d'éviter le fait qu'un utilisateur un peu trop gourmand ne vienne entacher l'expérience de ses voisins, il faudra voir si elle est de nature à s'activer facilement ou non. Sur le forum de Lafibre.info, certains pointent l'hypothèse d'une fête entre amis qui ferait saturer l'antenne. Si votre volume de données a dépassé les 200 Go, vous pourrez alors être en débit limité jusqu'à la fin de la période de facturation.

Il faudra donc maintenant voir ce qu'il en est dans la pratique, et voir les éventuelles évolutions de l'offre dans les mois à venir pour juger. Si jamais vous veniez à rencontrer des soucis avec l'offre 4G Box dans les mois à venir, n'hésitez donc pas à nous le faire savoir, nous suivrons le sujet avec attention.