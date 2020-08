RGPD : l'enseigne Spartoo rechaussée par la CNIL

La CNIL inflige 250 000 euros de sanction à l’encontre de Spartoo. L’enseigne de vente de chaussures se voit reprocher plusieurs violations du règlement général sur la protection des données personnelles et de la loi de 1978. L’autorité l’enjoint de se remettre dans les clous des textes dans les trois mois. Sous astreintes.

Le site, installé à Grenoble, avait eu la visite des agents de la CNIL pas plus tard que le 31 mai 2018, soit 6 jours après l’entrée en application du règlement européen. « Le contrôle a porté plus particulièrement sur les traitements de données à caractère personnel des clients et des prospects de la société, ainsi que sur l’enregistrement des conversations téléphoniques entre les clients et les salariés du service client de la société » explique l’autorité dans sa délibération.

Après instruction, plusieurs indélicatesses ont été épinglées. La délégation dépêchée sur place « a constaté que dans le cadre de l’enregistrement des conversations téléphoniques passées entre les conseillers clientèles et les clients, les personnes appelant la société pouvaient s’opposer à l’enregistrement des appels téléphoniques en appuyant sur une touche de leur téléphone ».

Quand le client ne disait rien, l’intégralité des échanges vocaux faisait l’objet d’un enregistrement. Quand il s’y opposait, les paroles des salariés étaient malgré tout enregistrées, organisant une surveillance constante. Alors que la voix est une donnée personnelle, la CNIL a considéré que cette politique allait bien au-delà de la finalité dévolue à ce traitement, à savoir l’évaluation et la formation des salariés.

Un dispositif particulièrement intrusif

« Un responsable de traitement ne peut mettre en place un traitement de données à caractère personnel sans s’assurer que celui-ci est nécessaire à ses besoins, a fortiori lorsqu’il repose sur un dispositif particulièrement intrusif pour les salariés » explique la CNIL.

Autre souci, au moins jusqu’au 19 juin 2019, Spartoo a « enregistré à l’occasion de l’enregistrement des conversations des salariés à des fins de formation, les coordonnées bancaires des clients qui passaient des commandes par téléphone et conservé de telles données dans sa base, en clair, pendant quinze jours ».

En face, l’entreprise a eu du mal à convaincre l’autorité lorsqu’elle a précisé que « la mise en place d’une mesure permettant d’interrompre un enregistrement lors de la communication des coordonnées bancaires d’un client demanderait le développement d’outils techniques complexes et ferait peser un coût financier et humain particulièrement lourd ».

Un manquement à la minimisation des données