Le CEA revient sur la « naissance d'une planète en direct » et en images

Il y a quelques semaines, le télescope géant de l’Observatoire européen austral a observé « les signes de la naissance d’une planète ». Une découverte importante pour le CEA, car elle permet de « valider tout un scénario de formation de planètes ».

Dans notre Système solaire, la formation du Soleil et des planètes est aujourd’hui bien documentée. Il y avait au départ un nuage immense, fait de gaz et de poussières. Puis un chamboulement, il y a 4,6 milliards d’années environ : « une étoile voisine explose. L’onde de choc est énorme. Le nuage se met en rotation et s’aplatit. Au centre, une sphère se forme ». Cette dernière deviendra notre étoile. Les poussières s’agglomèrent en roche, puis en planètes.

La chanson est différente dans le reste de l’Univers : « il reste très difficile d'observer la formation de planètes au sein de "disques proto-planétaires", hors du système solaire », explique le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Il s’agit pourtant d’un élément important, car « leur compréhension est d’une importance primordiale pour mieux reconstituer l’origine de notre propre système solaire ». Des observations récentes ont permis aux scientifiques de faire des progrès dans ce domaine.

Disques proto-planétaires et circum-planétaire, proto-étoile… késako ?