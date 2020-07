Starlink de SpaceX : la bêta « secrète » approche, une FAQ donne des détails

La bêta de Starlink devrait débuter cet été, SpaceX est en phase de recrutement de volontaires. Les détails techniques et surtout tarifaires manquent encore à l’appel, mais une foire aux questions et des documents contractuels mis en ligne permettent d’en apprendre un peu plus.

Starlink est la constellation que SpaceX construit en altitude basse. Plus de 500 satellites ont d’ores et déjà été lancés (par paquet de 60) et d’autres vont arriver, le but étant d’arriver au final à 12 000, puis de passer peut-être à 42 000.

La phase de bêta privée approche à grands pas et des documents ont été repérés par des utilisateurs de Reddit. Ils permettent d’en apprendre un peu plus sur le service. Une chose est sûre, les premiers essais se dérouleront dans le plus grand secret, c’est du moins ce qu’indiquent les conditions de service.

« Vous ne pouvez PAS discuter de votre participation »