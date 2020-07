Quoique bancale, la Commission Copie privée peut continuer ses travaux

Les ayants droit ont pu pousser un « ouf » de soulagement. La Commission Copie privée pourra poursuivre ses travaux, malgré l’absence des consommateurs, dixit le Conseil d’État. Mieux, ils profitent d’une majorité absolue pour avancer rapidement sur un nouveau chantier : l’assujettissement des disques durs nus.

Depuis sa naissance, la Commission Copie privée peut s’enorgueillir d’un magnifique paritarisme. À droite, un collège de redevables de 12 personnes. À gauche, un collège de bénéficiaires de 12 autres personnes. Quoi de plus équilibré pour une telle instance chargée de définir l’assiette et le taux de la redevance Copie privée ?

Sauf que le Code de la propriété intellectuelle, suivant la bonne vieille règle du diviser pour mieux régner, a sectionné le premier collège en deux. Les 12 ayants droit font ainsi face à 6 représentants des consommateurs et 6 représentants des fabricants et importateurs. La parité existe bien, mais elle n’est donc que de façade.

Même le plus mauvais des stratèges comprendra qu’une association de consommateurs n’est pas sur la même longueur d’onde qu’un fabricant de disques durs externes Une structure sociale différente, des objectifs différents, une représentativité différente. Le moqueur dirait qu’il y a autant de points de comparaison entre d’une part la Confédération nationale des associations familiales catholiques et d’autre part la Fédération Française des Télécoms, deux des membres, qu’entre un fabricant de chaussettes et un producteur d’huile d’olive.

Dans le camp des bénéficiaires, les ayants droit, eux, parlent d’une même voix. Leur but ? La maximisation des rendements, puisqu’ils votent les sommes qu’ils vont percevoir lors de la mise sur le marché des supports d’enregistrement. Et ces montants dépassent quelque peu les cliquetis de l’argent de poche : 279 millions d’euros collectés en 2018.

Des représentants des consommateurs absents depuis plusieurs mois