Le récap' des bons plans du moment, semaine 26

Cette semaine, nous nous sommes penchés sur les règles de transparences de Facebook, nous avons clôturé notre dossier sur Gaia-X et continué celui sur la découverte de notre système solaire avec Vénus. Nous avons également décortiqué les nouveaux forfaits de Bouygues Telecom.

Les opérateurs continuent encore et toujours de multiplier les promotions, avec jusqu’à 200 Go de 4G pour moins de 10 euros par mois, pendant 12 mois. De son côté, Sosh propose 40 Go pour 11,99 euros par mois, sans limite de durée.

Dans un registre différent, plusieurs kits de DDR4, des processeurs et des cartes graphiques sont aussi vendus avec des tarifs réduits. Si vous voulez profiter de cette période pour changer de télévision ou acheter un appareil photo, vous trouverez peut-être votre bonheur par là.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :