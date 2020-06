Flock se sent pousser des ailes

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Ce mois de juin aura été celui de nombreuses initiatives où la France mais aussi l'Europe ont tenté de montrer leurs muscles. Notamment face aux géants américains, bien qu'il faudrait aussi regarder de l'autre côté de la carte du monde.

On pense à Bruno Lemaire se rebiffant sur la taxe des géants du numérique, ou encore à Gaia-X qui veut permettre d'accélérer sur les approches multi-cloud, à l'inverse de ce qui est faire pour le Health Data Hub. Mais cela ne marche pas toujours. Il faut dire que partir la fleur au fusil n'est pas forcément synonyme d'un projet pertinent.

La conception de la loi Avia, ayant mis de côté les très nombreuses critiques du projet l'a montré : à vaincre sans écoute, on triomphe sans constitutionalité. La censure censurée, c'est sans doute cela que l'Histoire retiendra.

Car il y a des vigies qui n'existent pas pour rien. La CNIL en est une, sur de nombreux sujets comme la vidéosurveillance. Même si elle a parfois le ton un peu mou sur d'autres comme le pistage constant des internautes par le ciblage publicitaire en ligne. Mais cela devrait changer avec ses nouvelles recommandations désormais attendues pour la rentrée.

On pense également à l'ANSSI, qui veille mais fait aussi de la prospective. Espérons qu'elle s'intéressera bientôt de près à la question de la sécurité de nos emails et les protocoles mis en place (ou non) par les FAI et hébergeurs français.

