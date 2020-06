App Store, Apple Pay : l’Europe ouvre des enquêtes formelles pour pratiques anticoncurrentielles

Suite à des enquêtes préliminaires, la Commission européenne lance des enquêtes formelles visant deux services d’Apple. La première concerne les règles et la commission de l’App Store, la seconde Apple Pay et l’accès au NFC pour les solutions de paiement en ligne.

La Commission européenne a déjà un lourd passif avec Google, notamment sur le cas d’Android. Elle se penche désormais sur Apple et plus particulièrement la boutique d’applications et le service de paiement Apple Pay. Des enquêtes « formelles en matière de pratiques anticoncurrentielles » ont ainsi été lancées.

Entre « obligation » et « Restrictions » pour les développeurs

Sur la boutique d’applications, deux points sortent du lot : « l'utilisation obligatoire du système d'achat intégré propriétaire d'Apple et […] les restrictions de la capacité des développeurs à informer les utilisateurs d'iPhones et d'iPads de possibilités d'achat moins coûteuses en dehors des applications ».

Vous l’aurez certainement deviné en lisant ces lignes, c’est la conséquence directe de la plainte déposée il y a plus d’un an par Spotify. Il a été rejoint par un distributeur de livres électroniques et audio (son nom n’est pas précisé). Cette seconde plainte – en date du 5 mars 2020 – « soulève des problèmes similaires à ceux qui font l'objet de l'enquête dans l'affaire Spotify, mais en ce qui concerne la distribution de livres électroniques et de livres audio ».

À l’origine des enquêtes : la plainte de Spotify contre Apple