OnlyOffice : présentation et prise en main de la suite bureautique open source

Lorsque l'on parle de suite bureautique open source, on pense assez logiquement à LibreOffice ou OpenOffice. Mais depuis quelques années OnlyOffice s'est faite remarquer, s'invitant dans un nombre croissant d'entreprises et universités en France. Venue de Lettonie, elle a pourtant déjà plus d'une décennie. Voici le principal à retenir.

OnlyOffice était au départ connue sous le nom de TeamLab, produit de la société lettone Ascensio System, dont la première mouture est sortie en 2009. Ce n’était d’ailleurs même pas une suite bureautique initialement, mais une plateforme de collaboration centrée sur le social, avec publications de blogs, gestion de forums, wiki, etc.

2010 a vu l’arrivée de la gestion de projets et de Talk, une solution de messagerie pour l’entreprise. C’est en 2011 que débarque pour la première un élément bureautique avec Documents qui, en plus de proposer l’édition en ligne, en assurait le partage, le stockage et la collaboration. Ascensio System développe rapidement une expertise dans ce domaine, faisant même la démonstration, au CeBIT de 2012, du premier éditeur en ligne de documents entièrement basé sur HTML5.

C'est aujourd'hui l'un de ses points forts, lui permettant de tenir la comparaison avec Office et de se démarquer des autres suites open source auxquelles ces fonctionnalités manquent en général.

Fin 2012, changement d’ampleur : TeamLab va jusqu’en finale du concours Startup Battlefield organisé par TechCrunch et se fait largement remarquer. Un an et une campagne de financement participatif à succès plus tard, le produit est renommé TeamLab Office, gérant les feuilles de calcul et présentations, toujours sur la base des technologies HTML5.

En juillet 2014 nait officiellement OnlyOffice. À cette occasion, le code source est publié sous licence GPLv3 ou AGPLv3 (Affero General Public License) sur SourceForge et GitHub, selon les modules. Il n’est plus désormais que sur ce dernier. Le produit s’est ensuite fait connaitre en tant que première suite bureautique en ligne open source.

Depuis, elle ne cesse de se développer, notamment en France. Référencée à l'UGAP, elle est présente dans plusieurs universités, mais séduit aussi les entreprises. Asustor, NextCloud et d'autres en proposent une intégration à leurs produits et services, Infomaniak fait de même pour son kDrive, vantant sa compatibilité « à 100 % » avec Office.

Un succès mérité ?

Les bases techniques de la suite