Le récap' des bons plans du moment, semaine 24

La semaine a été marquée par le lancement de la nouvelle offre « Box + TV » de SFR, une semaine après la Bbox Smart TV de Bouygues Telecom. Voici comme chaque mercredi notre récapitulatif des offres encore disponibles.

Les opérateurs et FAI continuent encore et toujours de multiplier les promotions, notamment RED by SFR avec la fibre à 1 Gb/s à 23 euros par mois, sans engagement ni limite de durée. Pensez à faire le tour sur cette page dédiée de notre site BonsPlans.Tech, ainsi que de nos comparateurs Tous les Forfaits et Les Offres Internet.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :