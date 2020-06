Nouveau forfait RED by SFR : « même prix, plus d’avantages »... mais sans SFR Presse

Les clients RED by SFR sont actuellement notifié de leur passage au « nouveau forfait ». Celui-ci apporte de nouveaux services, pour le même prix. Une bonne nouvelle ? Oui, si elle ne cachait pas plusieurs zones d’ombres et signait la fin de l’option SFR Presse qui était incluse sans supplément pour certains.

Depuis quelques jours, RED by SFR envoie des emails à ses anciens clients (ayant souscrit avant le 20 août 2019) pour les informer « que leur forfait évolue ». Une manière généralement polie d’annoncer l’ajout de quelques Go et/ou services, avec évidemment une hausse du tarif mensuel au passage.

Les clients peuvent généralement la refuser s’ils voient le message à temps et si le lien fonctionne, mais pas toujours. Une pratique dont Bouygues Telecom et SFR sont coutumiers. À son arrivée à la tête d'Altice France, Alain Weill avait promis que de cela venait de l'ancienne direction et ne serait plus utilisé... mais la suite a prouvé que c'était loin d'être le cas.

Des hausses de prix malgré tout ? Non un « bug informatique »

Dans le cas présent, l’opérateur affirme que « ce changement de forfait n'a aucun impact sur votre abonnement et il s’agit en fait d’un changement de forfait technique dans les outils SFR afin de vous faire bénéficier des nouveaux avantages et des nouveaux services des offres RED by SFR ».

Selon l’opérateur, « avec le nouveau forfait RED vous êtes gagnant à tous les coups […] On est sûrs que vous allez adorer votre nouveau forfait », etc. On vous laisse deviner la suite...