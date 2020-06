Internet Archive attaqué pour contrefaçon par des éditeurs de livres

Plusieurs éditeurs ont décidé d’attaquer Internet Archive devant la Cour de district de New York. Les membres de l’Association of American Publishers (AAP) accusent le site de piratage. Explications.

« Sans la moindre licence ni paiement des auteurs ou éditeurs, Internet Archive scanne les livres imprimés, les télécharge illégalement sur ses serveurs et en distribue des copies dans leur intégralité via des sites Web accessibles au public. En quelques clics, tout internaute peut alors télécharger ces fichiers protégés par des droits d'auteur ». Hachette Book Group, Harper Collins, John Wiley & Sons, Penguin Random House et Oppenheim + Zebrak ont passent ainsi à l’attaque.

Dans la plainte disponible sur cette page, accompagnée de nombreuses autres pièces, les requérants déplorent l’ampleur de ces atteintes. Plus de 1,3 million de livres seraient proposés sur l’Open Librairy (bibliothèque libre ou ouverte). Un service qui, selon eux, n’a rien à voir avec les bibliothèques en ligne, mais au contraire viole la loi sur le droit d'auteur à une échelle industrielle. Des infractions « intentionnelles et systématiques », faites de copies miroir de millions d'œuvres sous copyright, parfois encore commercialisées. La « gratuité est un concurrent insurmontable » assènent-ils.

Internet Archive, Kim Dot Com, même combat ? La procédure intervient alors qu’IA a pris une décision radicale le 24 mars dernier : le déploiement d’une bibliothèque nationale d’urgence pour fournir des livres numérisés aux étudiants et au public. Un espace ouvert jusqu’au 30 juin (ou jusqu’à la fin de l’état d’urgence national décrété aux États-Unis), alors que les bibliothèques physiques et les écoles ont depuis fermé, en sus des mesures de quarantaines.

Une bibliothèque nationale d’urgence qui fait sursauter auteurs et éditeurs