Le récap' des bons plans, édition spéciale French Days

L’actualité des revendeurs est chargée, avec la confirmation du décalage des dates des soldes (qui devait débuter dans un mois) et un probable report du Prime Day d’Amazon. Les revendeurs peuvent néanmoins miser sur une semaine de French Days pour multiplier les promotions, dont voici le récap’.

Après un retard pour cause de pandémie, les #FrenchDays ont donc débuté officiellement ce matin, et se termineront mardi 2 juin. Attention, il ne s’agit pas d’une période de soldes réglementée, la revente à perte est donc interdite, et les règles habituelles du ecommerce s’appliquent évidemment (notamment sur les garanties, les retours, etc.).

Les French Days ont pour rappel été lancés en 2018, sous l’initiative de six enseignes : Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé. Bien évidemment, de nombreuses autres participent. Pour les soldes, il faudra attendre mi-juillet, comme l’a confirmé Bruno Lemaire.

Comme toujours, n’hésitez pas à nous faire part de vos trouvailles afin d’en faire profiter le reste de la communauté. L’ensemble des bons plans est disponible sur notre nouveau site BonsPlans.Tech et sur notre compte Twitter.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :