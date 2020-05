Le récap' des bons plans du moment, semaine 21

Une semaine avant le retour des French Days, les revendeurs profitent de ce week-end de pont (pour certains) afin de multiplier les promotions. Toujours aux aguets, le Team Bons Plans vous propose une sélection des meilleures offres du moment.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau processeur, INpact Hardware s’est récemment penché sur les performances du Ryzen 5 1600AF à moins de 120 euros pour 6 cœurs et 12 threads. Pour deux fois moins cher, mais « seulement » 4 cœurs et autant de threads, le Ryzen 3 1200AF vous tend les bras.

Sur la téléphonie mobile, B&You propose encore sa série limitée 100 Go (dont 10 Go en roaming en Europe) à 11,99 euros par mois seulement. Enfin, pensez à faire un tour du côté de l’Epic Games Store avec jusqu’à 75 % de réduction et parfois des jeux offerts. Actuellement c’est le cas de GTA V, un nouveau titre le remplacera demain soir.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :