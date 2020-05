Le récap' des bons plans du moment, semaine 20

La semaine dernière a été largement marquée par la coupure de plusieurs grosses fibres optiques dans la banlieue parisienne. Nous vous avons d’ailleurs détaillé comment elles étaient réparées. Du côté hardware, QNAP continue de revoir ses gammes de produits, tandis que la faille Thunderspy de Thunderbolt faisait parler d’elle.

En cette première semaine post-confinement, les revendeurs se préparent déjà à lancer de nouvelles salves de promotions : les French Days reviendront du mercredi 27 mai 7h au mardi 2 juin 7h également (plus tard que prévu, à cause de Covid-19). Cette initiative a été lancée par Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé ; puis suivie par de nombreuses autres enseignes.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :