Flock se déconfine

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Cette semaine, nous avons fêté nos 17 ans et le financement de notre second magazine ! Et pour beaucoup, l'approche de la phase de déconfinement pousse à un premier bilan face à la crise sanitaire.

Cela a été le cas de Framasoft qui est revenu sur ses plans pour 2020, chamboulés par cette période. La question de la protection de nos infrastructures locales se posera sans doute également, après que plusieurs « grosses » fibres ont été vandalisées en région parisienne, obligeant à les réparer dans l'urgence. Sans parler des risques de cyberattaques.

Pendant ce temps, le projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire passe au Sénat, une version sans doute assez différente de celle qui sera finalement votée par l'Assemblée nationale, puis adoptée.

